Дистанційка чи наживо? Виші рішатимуть самі [ Редактировать ]
При цьому вищі навчальні заклади самі вирішуватимуть як їм працювати.
Деякі з них першого вересня відчиняють свої аудиторії для студентів, інші одразу пропонують дистанційку, а окремі виші - змішану форму. Частина занять наживо, інші - онлайн.
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