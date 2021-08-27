Движение в направлении Харькова полностью заблокировано. Как сообщил главы Полтавской ОГА Олег Синегубов, на трассе М-03 перевернулся грузовик с камнем.

Это произошло недалеко от поворота на город Красноград, говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое", - сообщил глава ОГА.

Читайте также, на автодороге М03, вблизи села Россошенцы, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и наехал на отбойник. Согласно данным правоохранителей, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров автомобиля Kia Cerato 1975 и 1977 года рождения.

Кроме того, во Львовской области произошло ДТП с тремя погибшими, один из которых - несовершеннолетний. Авария произошла в селе Попеля Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч".

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