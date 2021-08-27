Трейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный 23 августа на YouTube-канале Sony Pictures, побил рекорд по количеству просмотров. Об этом сообщает Deadline.

За первые сутки ролик набрал 355 млн просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена - трейлер к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019), который за 24 часа с момента релиза посмотрели 289 млн раз.

Трейлер к "Человеку-пауку: Нет пути домой" также вдвое опередил ролик второй части франшизы "Человек-паук: Вдали от дома" (2019), который за первые 24 часа набрал 135 млн просмотров. Сейчас этот фильм считается самым кассовым у студии Sony. Он заработал в мировом прокате $1,131 млрд.

В Deadline отмечают, что ажиотаж вокруг супергеройского боевика о человеке-пауке может быть связан с тем, что в предстоящей ленте действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи".

Питер Паркер (Том Холланд) просит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) наколдовать, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Последующие события Доктор Стрэндж описывает так:

Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума.

Из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый гоблин (играл Уиллем Дефо).

В украинский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря 2021 года.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Николеве появился свой человек-паук.