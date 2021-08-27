В Херсонской области мужчина с оружием в руках поджог фермерское хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Ночью злоумышленник бросил на территорию фермы гранату, а также пиротехнику, от чего загорелось помещение склада. С места преступления он пытался скрыться на электросамокате. Правоохранителям удалось задержать преступника, на котором был одет бронежилет.

Отмечается, что полицейские погнались за транспортным средством злоумышленника, из которого был выкинут револьвер. Известно, что во время обыска в автомобиле у мужчины нашли гранату РГД, а также боеприпасы. 29-летнему преступнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Читайте также, в городе Бровары женщина подожгла комнату гостиницы из-за ссоры со своим работодателем. Виновница инцидента после поджога скрылась, но правоохранителям удалось оперативно ее отыскать, задержать и доставить в местное отделение полиции.

Кроме того, из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления. Благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать, в результате без газоснабжения осталось село Скнилов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.