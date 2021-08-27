По состоянию на 27 августа 2021 года электронные сертификаты вакцинации через приложение "Дія" получили около 300 тысяч украинцев. Об этом сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

По его словам, для того, чтобы сгенерировать сертификат нужен биометрический паспорт. а также цифровая подпись. Такие документы могут получить люди, которые сделали 2 дозы вакцины одним из утвержденных препаратов.

Ковидные сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали почти 300 000 украинцев. Напомню, что через приложение сгенерировать подпись и получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт.

Отмечается, что для получения сертификата также будет использована возможность электронной подписи "Дія.Підпис".

Читайте также, украинцы могут получить цифровой коронавирусный-сертификат в "Дії". Тем не менее, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

Кроме того, украинцам, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции, выдают два типа ковид-сертификатов - международный и внутренний. Один из документов предназначен для выезда граждан за границу, а другой - для использования в пределах Украины.

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