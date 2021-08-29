На территории Украины за минувшие сутки сделали 87 567 прививок от коронавиурусной инфекции. Такие показатели являются низкими, по сравнению со статистикой предыдущих двух дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

За всю кампанию по вакцинации в Украине привились 5 295 407 человек, первую дозу препарата укололи 5 295 405 украинцев (29 772 - за минувшие сутки), а также полностью вакцинировались 3 594 758 граждан (57 795 - за минувшие сутки).

Отмечается, что для иммунизации украинцев были задействованы 693 мобильные бригады, 1941 пункт прививки и 377 центров вакцинации по всей стране. Известно, что всего с начала кампании по вакцинации в стране сделали 8 890 163 прививки.

Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

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