В городе Коростышев, который находится в Житомирской области, автомобиль попал в аварию, в результате которой его насквозь проткнул отбойник. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В результате ДТП с автомобилем Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 41-летний мужчина, не совместимые с жизнью травмы получил 38-летний пассажир транспортного средства. По предварительным данным, шофер не справился с управлением.

Отмечается, что металлическая конструкция проткнула насквозь автомобиль на улице Киевской. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности дорожного движения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

Читайте также, в столице на Окружной дороге легковой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в грузовик. Внедорожник Audi Q7 в результате аварии насквозь пробило металлической опорой, водителя экстренно госпитализировали в реанимационное отделение.

Кроме того, на автодороге М03, вблизи села Россошенцы, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и наехал на отбойник. Водитель и несовершеннолетний ребенок были сразу госпитализированы в медицинские учреждения.

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