В метро Киева произошел сбой: что случилось [ Редактировать ]
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В понедельник, 30 августа, в столичном метрополитене произошел технический сбой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В связи с этим в подземке Киева возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.
Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают.
Специалисты уже устранили причины сбоя.
Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа.
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