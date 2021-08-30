В понедельник, 30 августа, в столичном метрополитене произошел технический сбой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с этим в подземке Киева возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.

Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают.

Специалисты уже устранили причины сбоя.

Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа.

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