В Запорожье на острове Хортица произошло жуткое ДТП, в ходе которого автомобиль на большой скорости сбил семью с ребенком. В результате аварии 5-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожье.

47-летний водитель автомобиля Honda Accord совершил наезд на пешеходов 1986 и 1993 года рождения, а также их малолетнюю дочь на дороге между кафе "Козацьке подвір’я" и домом отдыха "Пектораль". Вследствие аварии люди были госпитализированы в больницу с множественными травмами, при этом ребенок находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге у него в крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Известно, что правоохранители задержали водителя, в настоящее время ему грозит длительное тюремное заключение по обвинению по части 1 статьи 286.

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Кроме того, в Виннице на пешеходном переходе произошел несчастный случай. Машина сбила семейную пару, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, основной диагноз у супругов - черепно-мозговые травмы и переломы, об этом сказал по словам дежурного врача больницы "скорой".

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