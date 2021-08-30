Ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний нашли новый штамм коронавируса под названием C.1.2. Об этом сообщает южноафриканское агентство EWN.

Впервые его обнаружили в мае в двух провинциях ЮАР, когда в стране только начиналась новая волна коронавируса.

Случаи этого штамма через месяц зарегистрировали в Англии и Китае, а в середине августа новый вариант уже циркулировал в семи из девяти провинций ЮАР, а также еще шести странах мира. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о его высокой заразности.

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Также ученые отмечают, что этот вариант имеет ряд мутаций, которые могут влиять на устойчивость коронавируса к иммунному ответу человеческого организма, то есть может снижать эффективность вакцин. Однако пока недостаточно данных для подтверждения этой теории.

Министерство здравоохранения Южной Африки уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения о том, что страна может столкнуться с новым штаммом коронавируса. Сейчас вариант C.1.2 составляет 2% от общего количества новых случаев.

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