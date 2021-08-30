К президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, новому министру внутренних дел Денису Монастырскому и др. обратились одесские депутаты. В заявлении о незаконных действиями чиновников ГП "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" перечислены факты дерибана государственных земель сельскохозяйственного значения, вследствие чего фермеры Измайловского района утратили возможность обрабатывать более 500 га. Об этим сообщают "Комментарии" со ссылкой на текс обращения.

"Процесс разбазариваниях государственных земель Килийского филиала ГП "ЦСЭСПМ" начался с момента назначения и.о. руководителя Центра Василия Сахненко в ноябре 2019 года. Сейчас этот процесс продолжает и его преемник Степан Красовский (назначенный в июне 2021 года). Речь о 320 га Измаильской сортоисследовательской станции (земли села Утконосовка), 140 га Килийской рисосеющей станции и 100 га Килийской сортоисследовательской станции (земли города Килия)", - сказано в обращении.

Отмечается, что коррупционные и преступные действия чиновников по отношению к местным фермерам были доказаны в судебном порядке. В частности, фермерское хозяйство "Агропивдень +", которое ранее обрабатывало часть земель (согласно договору 2017-2021 гг), но впоследствии было незаконно лишено этого права, а также всего урожая, добилось в суде признания вины представителей ГП и компенсации в размере 6,5 млн грн.

Подчеркивается, что миллионные убытки, нанесенные государству, стали послесловием "действий Сахненко, его команды и Красовского", что подтверждается решением Хозяйственного суда г. Киева и решением апелляционной инстанции (дело №916/1417/20).

Впрочем, как указывают местные депутаты, решения судов чиновники ГП не выполняют. С этой целью счета Центра сертификации семян держат арестованными и каждый месяц на одни сутки открывают новый счет, для своих нужд, после чего его закрывают.

Земли Измайловского района обрабатывает "преступная группировка", действующая в сговоре с руководством госпредприятии, убеждены местные фермеры и депутаты.

"Деятельность указанного ОПГ осуществляется под прикрытием сотрудников полиции и прокуратуры Измайловского района и Одесской области", - сказано в обращении, - а все заявления о преступлениях от местных жителей в ОГП, НАБУ и ГБР игнорируются.

"События, которые происходят на территориях Килийского филиала ГП "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" последние 2 года, под руководством Сахненко, его первого заместителя Белоуса, и преемника Красовского по разработке ими схемы получения взяток от директоров филиалов государственного предприятия (а таких филиалов по Украине 24 и около 20 тыс. га государственных земель), очевидно, указывают на то, что этому вопросу уделить внимание должен лично Президенту Украины", - призывают депутаты.

Единственным учредителем Центра сертификации семян является Фонд государственного имущества Украины (с 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко, - ред) , "руководство которого может быть причастно ко всем преступлениям, совершенным на этом государственном предприятии", констатируется в обращении.

"Тот факт, что коррумпированная деятельность руководителей ГП - Сахненко и его преемника Красовского - охватывает территорию других регионов страны подтверждает зарегистрированное прокуратурой Винницкой области уголовное производство (№42020020000000143 от 05.05.2020р. по ст. 364 УК Украины по факту нанесения ущерба государству в результате коррумпированных действий руководства ГП "ЦСЭСПМ")", - говорится в обращении и подчеркивается, что на данный момент Центр сертификации семян искусственно доводится до состояния банкротства.

Таким образом, одесские фермеры и местные депутаты простят президента Владимира Зеленского и руководителей правоохранительных органов Украины принять меры срочного реагирования.

"Инициировать силами правоохранителей общенационального уровня проверки деятельности руководителей ГП Сахненко и Красовского" с последующим привлечением их к уголовной ответственности за коррупционные действия и лишения права местных фермеров обрабатывать землю, сказано в заявлении.

О мерах реагирования депутаты также просят их уведомить официальным ответом на обращение.

Напомним, что информация о фактах кражи урожая фермеров с полей Центра сертификации семян на протяжении последних двух лет проступала с разных регионов Украины. Ситуация аналогичная преступлению, совершенному в отношении "Агропивдень +", в частности, имела место и в Запорожской области. Тогда экс-директора ГП Сахненко в рейдерства обвиняли депутаты Запорожского горсовета, которые лично выезжали на поля для защиты урожая фермеров.

О попытках рейдерство со стороны руководства Центра сертификации семян 18 000 га государственных земель в Винницкой области также публично заявляла директор Винницкого филиала ГП Оксана Пушкарь.

Как сообщалось ранее, Верховная рада и КМУ инициируют отставку Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Эту информацию подтвердил нардеп от СН Александр Качура, заявив о массовых фальсификациях оценки земли и коррупции.