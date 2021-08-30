Журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK, а также "Першого Незалежного", представители "Страна.ua" и Sharij.net передали письмо о незаконных действиях украинской власти в отношении СМИ в посольство США, и диппредставительство приняло его.

Возле посольства сегодня состоялась многочисленная акция, организованная представителями незаконно закрытых властью СМИ, а также Фонда защиты свободы слова. Журналисты собрались под стенами посольства США, чтобы во время встречи с президентом Украины Зеленским президент США Джозеф Байден понимал, с кем именно он ведет переговоры, - с человеком, который закрыл оппозиционные СМИ в своей стране.

"Мы очень хотим, чтобы господин Байден знал, с кем он на самом деле встречается. Это не тот человек, которым его пытаются преподнести. Это человек, который незаконно закрывает телеканалы, это человек, который незаконно накладывает санкции на граждан Украины… Мы хотим передать письмо, письмо от Фонда защиты слова, с описанием реальной ситуации со свободой слова в стране, реальной ситуации, где могут избивать журналиста и за это потом ничего нет, где могут закрывать телеканалы незаконно, где могут по какому-то письму из СБУ, могут взять и прекратить вещание нового телеканала, телеканала, на котором 100 журналистов - акционеры, учредители этого канала. У нас нет, к сожалению, свободы слова при президенте Зеленском. Мы хотим, чтобы господин Байден перед этой встречей был максимально информирован", - рассказал генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Журналисты пришли на митинг с плакатами о важности соблюдения властью свободы слова в стране и призывом к США повлиять на Зеленского. "Свобода слова - это основа всего. Заставьте правительство соблюдать ее", "Зеленский преследует оппозицию и закрывает каналы. Зачем вы приглашаете диктатора в Белый дом?", "Зеленский - враг свободы слова" - эти баннеры были адресованы американскому президенту.

112ua.tv

112ua.tv

"Мы считаем, что начало учебного года - 1 сентября - довольно неплохой день для того, чтобы президент Байден дал президенту Зеленскому индивидуальный урок в отношении свободы прессы, в отношении того, что нужно уважать права журналистов. Я не говорю, что защищать (по большому счету, в защите Зеленского уже никто не нуждается), а действительно уважать права журналистов и действительно дать возможность людям работать. Для этого надо очень мало: всего-навсего не нарушать закон, всего-навсего говорить о том, что он позволяет существование в Украине политического и журналистского плюрализма, выступать с совершенно очевидными вещами, которые записаны в Конституции Украины", - отметил ведущий "Першого Незалежного" Вячеслав Пиховшек.

"Мы работаем ради своей профессии и боремся ради своей профессии. Мы хотим в своей стране быть журналистами. Посмотрите, как работают СМИ в США. Там тоже есть оппозиционные медиа, которые критикуют власть жестко. И если бы там хотели закрывать СМИ, то нужно было бы закрыть половину. А у нас президент решил, что он может закрывать тех, кто ему не нравится. А кто тогда будет писать, как "95 Квартал" продает свои сериалы в Россию? Кто будет писать про гуманитарные грузы "Мрии", которые потом продают в магазинах? Кто будет писать про VIP-вакцинацию топ-чиновников? Если закрыть все СМИ, то писать будет некому", - добавила журналист издания "Страна.ua" Юлия Корзун.

По словам журналиста издания "Шарий.net" Владимира Самарского, поскольку украинская власть не реагирует на протесты журналистов, которых она же лишает права на профессию, тем не остается ничего, как апеллировать к международным инстанциям, к международным лидерам.

"Во-первых, почему пришли именно под посольство США. Потому что Владимир Зеленский едет в США сейчас общаться с Байденом. И мне кажется, сейчас какая-то позиция в плане того, что пожалейте нас и посмотрите, что происходит, пускай наш президент обратит на это внимание, уже не является кстати. Президент знает, что он делает, он знает, что он делает это незаконно. Знают представители и члены СНБО, что они это делают все вместе вне закона. Посему осталось только обращаться в какие-то международные инстанции, к международным лидерам, обратить внимание на действия этого президента", - отметил Самарский.

При этом у журналистов осторожный оптимизм по поводу того, что Байден повлияет на Зеленского. Как подметил украинский правозащитник Владимир Чимерис, Соединенные Штаты Америки делают вид, что не замечают тотального подавления свободы слова и самовыражения в Украине.

"США говорят украинскому руководству, что надо придерживаться прав человека, а как раз наоборот, закрытие телеканалов ZIK, NEWSONE, "112 Украина" и "Перший Незалежний", по сути, произошло из-за того, что посольство США и дипломатические ведомства ряда других стран поддержали это подавление свободы слова. На самом деле США закрывают глаза на тотальное подавление свободы слова, свободы самовыражения взглядов, свободы собраний. Они устанавливают режим экономической зависимости, деиндустриализации Украины", - считает правозащитник.

Однако закрывая телевизионные каналы и интернет-ресурсы, невозможно улучшить жизнь украинцев, уверены журналисты и правозащитники.

"Она улучшается другими путями: это поднятие уровня жизни, это развитие экономики и социальное развитие. К сожалению, современная власть считает, что закрыв четыре канала, "Страну.ua", "Шарий.net", они получат какой-то успех. Для меня это ошибочное мнение и мне очень жаль, что мне постоянно приходится воевать в Украине за свободу слова", - заявил ведущий телеканала ZIK Ростислав Сухачев.

Артем Марчевский заявил, что в посольстве митингующих заверили, что письмо в кратчайшие сроки будет передано послу США.

Приводим полный текст обращения.

Джозефу Р. Байдену,

Президенту Соединенных Штатов Америки

Господин президент!

Благотворительный фонд защиты свободы слова, а также коллективы сотрудников незаконно закрытых решением Совета национальной безопасности и обороны телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, сотрудники телеканала "Перший Незалежний", вещание которого было цинично прервано через час после начала эфира преступными действиями СБУ, а именно по письму заместителя председателя спецслужбы, журналисты изданий "Страна.ua" и sharij.net, закрытых незаконным введением санкций, а также журналисты других изданий объединились, чтобы выразить Вам свое уважение и обратиться к Вам с просьбой уделить внимание вопросу ненадлежащего состояния обеспечения свободы слова в Украине, следствием чего стало незаконное закрытие украинскими властями ряда медиа в стране.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинские власти запретили трансляцию четырех влиятельных телевизионных каналов и ряда онлайн-медиа. Сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, а новости о закрытии телеканалов и интернет-изданий уже опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

Поскольку украинская власть пренебрегает мнением мирового журналистского сообщества, профильных международных организаций и известных политиков и экспертов, просим Вас во время Вашей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированной на 31 августа 2021 года, поднять вопрос беспрецедентной атаки на свободу СМИ в Украине.

Мы уверены, что обсуждение этого вопроса станет прекрасной демонстрацией того, что защита свободы слова и обеспечение прав и свобод человека являются главной ценностью и главной предпосылкой для создания здорового демократического общества.

Учитывая это, мы решительно подчеркиваем, что дальнейшее равнодушие со стороны правительства США к системному и всестороннему подавлению свободы прессы в Украине сделает Вашингтон соучастником этих нарушений основных политических прав.

Хотим коротко сообщить Вам о главных обстоятельствах закрытия СМИ в Украине.

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинская власть закрыла телеканалы "112 Украина", Newsone и Zik. Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал - "Перший Незалежний", который объединил коллективы "112 Украина", Newsone и Zik.

26 февраля телеканал начал вещание, однако по указанию властей через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, и наше спутниковое вещание было отключено вопреки ранее достигнутым соглашениям о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам отказали в праве на работу и лишили доступа к нашей аудитории.

Позже, 20 августа, власти аналогично заблокировали работу еще двух популярных в Украине онлайн-медиа - "Страна.ua" и "Шарий.net".

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине.

Мы, как журналисты, хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку происходящему вокруг наших СМИ.

С уважением,

Благотворительный фонд защиты свободы слова,

коллективы незаконно закрытых украинских СМИ

"Перший Незалежний"

Страна.ua

Шарий.net

ZiK

Newsone

"112 Украина"