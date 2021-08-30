В понедельник, 30 августа, Евросоюз исключил США и еще пять стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. Об этом сообщается в пресс-релизе Евросовета.

Перечень будет и далее регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Помимо США, из списка также исключены:

Косово;

Израиль;

Черногория;

Ливан;

Северная Македония.

Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Ранее мы писали о том, что ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний нашли новый штамм коронавируса под названием C.1.2.

Также мы писали о том, что правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на территории страны из-за роста числа новых случаев COVID-19. В стране запретили работу ночных клубов на открытом воздухе и в помещениях, соблюдение ограничений, касающихся ночных клубов, будут строго контролировать.

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