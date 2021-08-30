"Жінки - за мир" зібрали шкільне приладдя та одяг для багатодітних родин [ Редактировать ]
Шкільне приладдя, одяг та іграшки. Напередодні Дня знань таку гуманітарну допомогу отримали сім'ї з дітьми на Донбасі. А навчальні заклади тепер мають необхідні засоби захисту.
Благодійну акцію проводить національна платформа "Жінки - за мир". Допомогу там пообіцяли і іншим багатодітним родинам.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Женщины со всех областей Украины приехали сюда, в город Святогорск, в сердце Донбасса и вместе предложили альтернативный план выхода страны из кризиса, социальной защиты людей, преодоления демографического кризиса, восстановления экономики нашей страны. Мы все хотим одного, чтобы как можно быстрее вернулся мир над нашей украинской землей.
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