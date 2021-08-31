Министерство здравоохранения Украины планирует ввести цифровой бумажный ковид-сертификат, электронная версия которого в настоящее время существует. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Таким образом, документ должен появится осенью 2021 года. Глава Директората по цифровой трансформации министерства здравоохранения Мария Карчевич заявила, что новый документ может пригодится тем, кто не имеет доступа к приложению "Дия" или находится без доступа к интернету.

Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дия", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дия", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме.

Читайте также, Министерство цифровой трансформации объявило о завершении бета-тестирования сертификатов вакцинации в приложении "Дия", отныне сгенерировать цифровой сертификат в "Дие" может каждый вакцинированный украинец.

Кроме того, украинцы могут получить цифровой коронавирусный-сертификат в "Дії". Граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

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