Депортированных афганских беженцев ждут серьезные последствия на родине [ Редактировать ]
Террористическая организация "Талибан" заявила, что депортированных афганцев, ходатайства о предоставлении убежища которых отклонили в Европе, готовы обратно принять дома. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung, которое брало интервью у представителя организации Забиуллы Муджахида.
По его словам, все граждане будут приняты обратно дома, однако все они должны будут предстать перед судом, который должен решить их дальнейшую судьбу. Известно, что австрийское руководство изначально заняло позицию, что афганских просителей убежища и беженцев на территории Европы быть не должно.
Отмечается, что власти страны в 60% случаев отказывают гражданам Афганистана о предоставлении убежища. Известно, что правительство Германии в течение долгого времени считало, что на территории Афганистана достаточно небезопасно, в связи с этим в ФРГ сейчас находятся 30 тысяч афганцев, которым отказали в предоставлении убежища.
Читайте также, из Афганистана после захвата власти талибами эвакуировали более 122 тысяч человек. Хотя операции в Афганистане завершатся 31 августа, "усилия Министерства обороны по поддержке межведомственного взаимодействия продолжаются".
Кроме того, Польша будет защищаться от афганских беженцев забором из колючей проволоки. На охрану местности перебросили около двух тысяч военнослужащих, за несколько последних месяцев в десятки раз увеличилось количество беженцев из Ирака и Афганистана, которые пытаются попасть в Евросоюз.
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