Украинский пловец Трусов взял еще одно "золото" на Паралимпиаде-2020 [ Редактировать ]
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. На этот раз в заплыве на 50 метров.
Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских игр.
"Андрей Трусов - победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, вторым стал колумбиец Карлос Даниэль Серрано.
Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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