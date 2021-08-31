Вход в школу только при 2 условиях: для родителей установили запрет [ Редактировать ]
В Киевских школах установили запреты. От родителей будут требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест при входе. Об этом сообщает пресс-службу КГГА.
Так, родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на коронавирус, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
Этот запрет действует во всех зонах карантина.
Напомним, что Киев не будет закрывать садики и школы при следующей волне коронавируса.
Ранее "Подробности" опубликовали рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021.
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