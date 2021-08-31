Сьогодні голова парламентської фракції "Слуга народу" Корнійчук та спікер Верховної Ради Розумков "спрогнозували" у ЗМІ "кадрові ротації уряду".

Військовий кур’єр України з’ясував, що у переліку тих, хто буде відправлений у відставку знаходиться одіозний міністр оборони Андрій Таран. Добре поінформоване джерело стверджує що новим міністром оборони, після серії співбесід та консультацій в Офісі Президента, вірогідно буде призначений Юрій Гусев, який зараз очолює концерн "Укроборонпром".

Чергова сесія Верховної Ради почнеться сьомого вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях.