Известную блогершу нашли мертвой [ Редактировать ]
В Ричмонде, штат Техас, блогершу и модель Джен Ганье нашли мертвой у себя дома. Об этом сообщил телеканал ABC13.
Кроме нее в квартире находилось тело 34-летнего Кевина Александра Аккорто.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа. Правоохранители предполагают, что мужчина мог сначала убить 33-летнюю блогершу, а затем совершить самоубийство. Официальная причина смерти не разглашается, ведется расследование.
В полиции не считают, что Ганье и Аккорто состояли в отношениях.
При этом сосед Джен назвал жилой комплекс тихим и безопасным.
Я бы очень удивился, узнав, что здесь появился посторонний, который вломился в дом. Я не думаю, что такое могло произойти.
В Instagram на Ганье подписаны более 2,6 миллиона человек. В основном она выкладывала откровенные фото в купальниках и пикантной одежде.
Напомним, что в 2009 году в Таиланде был найден мертвым актер, звезда фильма "Убить Билла" Дэвид Кэррадайн. 72-летний актер повесился на шнуре от занавесок в туалетной комнате в номере отеля.
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