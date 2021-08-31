В Ричмонде, штат Техас, блогершу и модель Джен Ганье нашли мертвой у себя дома. Об этом сообщил телеканал ABC13.

Кроме нее в квартире находилось тело 34-летнего Кевина Александра Аккорто.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа. Правоохранители предполагают, что мужчина мог сначала убить 33-летнюю блогершу, а затем совершить самоубийство. Официальная причина смерти не разглашается, ведется расследование.

В полиции не считают, что Ганье и Аккорто состояли в отношениях.

При этом сосед Джен назвал жилой комплекс тихим и безопасным.

Я бы очень удивился, узнав, что здесь появился посторонний, который вломился в дом. Я не думаю, что такое могло произойти.

В Instagram на Ганье подписаны более 2,6 миллиона человек. В основном она выкладывала откровенные фото в купальниках и пикантной одежде.

Напомним, что в 2009 году в Таиланде был найден мертвым актер, звезда фильма "Убить Билла" Дэвид Кэррадайн. 72-летний актер повесился на шнуре от занавесок в туалетной комнате в номере отеля.

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