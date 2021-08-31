В рамках седьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 13 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Среди них 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые.

Кто отметился золотой медалью:

Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;

Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем;

Максим Коваль во время соревнований по толканию ядра.

Кто отметился серебряной медалью:

Оксана Ботурчук во время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров;

Егор Дементьев во время соревнований по велошосе с раздельным стартом;

Максим Веракса во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров вольным стилем;

Александр Яровой во время соревнований по толканию ядра;

Юлия Шуляр во время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров;

Наталья Кобзарь время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров.

Кто отметился бронзовой медалью:

Василий Крайник во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров комплексом;

Евгений Богодайко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;

Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров вольным стилем;

Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко во время соревнований по смешанной эстафете на дистанцию 4х100 метров;

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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