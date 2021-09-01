День знань в Україні: навчальний рік розпочали в звичному режимі [ Редактировать ]
Новий навчальний рік сьогодні розпочався в Україні. Поки що у звичайному форматі - без дистанційки. Про особливості цьогорічного Дня знань розповість наша кореспондентка Тетяна Радченко.
З посмішкою на обличчі, з букетами в руках. Так розпочався сьогодні ранок у школярів. Після довготривалого онлайн-навчання та канікул учні знову повернулися за парти. На урочистій лінійці сьогодні присутні лише перші та одинадцяті класи. Навчання відбуватиметься з чітким дотриманням карантинних норм.
Тетяна Мінько, директорка школи №183:
Буде розведення, наприклад, уроки розпочинаються у початковій школі о 8:10, у старшій школі розпочинаються о 9 годині, звичайно, дітки всі знаходяться в одному класі, в одному приміщенні, для того щоб менше вони рухалися по коридорах і зустрічалися один з одним.
За словами директора, є правила і для батьків. До школи вони не заходять.
Тетяна Мінько, директорка школи №183:
У нас розписані всі локації, батьки приводять діток до школи, там зустрічають, у кожного своя локація, зустрічає вчитель діток і там же може поспілкуватися з батьками.
Задля забезпечення повноцінного освітнього процесу більшість вчителів вакцинувалися та чекають дітей у класах.
Лілія Литвиненко, вчителька початкових класів:
Вчителі нашої школи пройшли вакцинацію в повному об'ємі для того, щоб ми змогли прийняти діток і навчатися за шкільними партами цього навчального року.
Де в чому зазнала змін і навчальна програма. За словами педагогів, у центрі уваги, перш за все школярі, і вже базуючись на рівні їхніх знань, буде формуватися подальший курс викладання. Самі учні також раді повернутися за парти. На питання: "дистанційка чи навчання офлайн" - відповідали одноголосно.
Єгор, школяр:
Я дуже радий повернутися до школи, бо побачу своїх вчителів, друзів. Краще ходити до школи, бо дистанційно нічого не розумієш зовсім.
Варвара, школярка:
Дуже скучила за друзями, та й не дуже було зручно працювати в умовах карантину.
І навіть найменший серед першачків, Сашко, радий прийти до школи.
Олександр, школяр:
Я дуже хотів до школи, бо тут багато друзів.
Утім, якщо все ж таки встановлять червоний рівень епіднебезпеки, школи перейдуть на дистанційну форму навчання. І вчителі готові до цього етапу.
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Варто розділити учнів різних вікових груп, уникати скупчення людей та стежити за дотриманням дистанції.
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Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів.
Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів.
В уряді зазначають - до таких дій вдаються, щоб уникнути повторного закриття садочків, шкіл та університетів