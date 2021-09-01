Мільярд євро за прийом мігрантів планує виділити Іраку та Пакистану Євросоюз. Точних сум не озвучують, але в Брюсселі домовилися зробити усе, щоб перенаправити афганців до сусідніх країн. Більше деталей в Олени Абрамович.

П'ять годин перемов і міністри внутрішніх справ ЄС покинули засідання із рішенням - афганських біженців потрібно утримати якнайдалі від європейських кордонів. І на це готові виділяти навіть не мільйони, а цілий мільярд євро, пишуть брюссельські ЗМІ з посиланням на дипломатів.

У Єврокомісії точну суму поки що не озвучують, проте засвідчують - саме такий курс обрали на зустрічі.

Важливо, щоб ми не фокусувалися лише на наших зовнішніх кордонах. Нам не слід чекати, поки люди будуть тут. Нам потрібно всебічно працювати в регіоні з афганцями в своїй та сусідніх країнах.

Першочергово інвестуватимуть в інфраструктуру з прийому мігрантів Ірану та Пакистану. Окрім того, європейські політики намагаються заручитися підтримкою Катару. Там вже побував з візитом міністр закордонних справ Німеччини. Катарська влада спонукає ЄС налагоджувати контакти з талібами, а не оголошувати їм бойкот.

Чи визнає Євросоюз владу талібану - питання, яке звучить у ці дні від журналістів найчастіше.

Наразі не йдеться про міжнародне визнання. Зараз ми намагаємося вирішити конкретні практичні питання. І в наших перемовах з талібами ми завжди сильно наполягали - мають дотримуватися прав людини, зокрема жінок, повинен бути створений інклюзивний уряд і сподіваюсь, це буде зроблено найближчими днями.

В Талібані наразі наполегливо працюють над покращенням свого іміджу - намагаються говорити англійською, роблять багатообіцяючі заяви. Проте в Брюсселі розуміють, що 100-відсоткового контролю над своїми командирами та бійцями на місцях вони не мають. І ситуація в країні складна.

Вони кажуть, що дотримуватимуться основних прав і даватимуть можливість дівчатам ходити до школи, а жінкам - на роботу і так далі. І що вони запобігатимуть тероризму. Але ми маємо оцінювати їх за їхніми діями.

Уникнути гуманітарної кризи в Афганістані, яка спровокує потік мігрантів - наразі першочергове завдання, вирішили в Брюсселі.

Тим часом Польща цього тижня оголосила надзвичайний стан на своїх кордонах з Білоруссю, де за останні тижні в рази збільшився потік афганських мігрантів. А австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що його країна більше не прихистить жодного афганця. Бо в Австрії вже зараз проживає четверта у світі за розмірами афганська спільнота у співвідношенні до власного населення.