Приказом главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко 1 сентября назначены новые начальники полиции в Харьковской и Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицию Харьковского области возглавил Станислав Перлин, который сменил на этой должности Андрея Рубеля, возглавлявшего полицию региона последние 8 месяцев. Рубель продолжит службу в Департаменте стратегических расследований.

Станиславу Перлину 53 года, он служит в МВД с 1991 года, 15 лет работал в уголовном розыске. Более 17 лет он возглавлял научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Станислав Перлин

Начальником полиции Черновицкой области назначен полковник Руслан Дударец - кандидат юридических наук. Службу в правоохранительных органах начал в 2000 году в должности следователя Барышевского РО ГУМВД Украины в Киевской области. Впоследствии работал старшим следователем по особо важным делам следственного управления ГУМВД Украины в Киевской области.

В 2015-2017 гг. Дударец был замначальника Главного следственного управления - начальник управления Нацполиции. С 2017 по 2021 - начальник управления организации работы и методического обеспечения Нацполиции.

Руслан Дударец

Напомним, что кадровые перестановки в полиции Украины началась после отставки главы МВД Арсена Авакова, которого сменил Денис Монастырский. В начале августа подал в отставку руководитель Киевской полиции Андрей Крищенко. 11 августа его сменил Иван Выговский.

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Президент Украины Владимир Зеленский также "перетряхивает" силовые структуры: сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом глава государства взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.