Ни одна из стран-членов Европейского Союза не согласилось принять беженцев из Афганистана. Совет ЕС заявил, что не допустит "массовой нелегальной миграции" из Афганистана в Европу и сделает все возможное, "чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для европейских граждан". Об этом говорится в заявлении совета ЕС от 31 августа.

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что "глубоко разочарован" этим решением совета ЕС. По его словам, у стран ЕС "не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности".

Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех, кто работал с нами, и членах их семей.

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Еврокомиссия рассчитывала, что страны Евросоюза смогут принять 30 тысяч беженцев, однако там согласились принять только тех афганцев, которые сотрудничали с европейцами.

Напомним, что США 30 августа завершили эвакуацию гражданских лиц и военных из Кабула, прекратив 20-летнюю военную миссию в Афганистане. Американца сообщили, что вывезли из страны 122 тысяч афганцев.

Как сообщали "Подробности", в Госдепе США сообщили, что Украина наряду с другими странами готова приютить у себя афганских беженцев, которые сотрудничали с армией США и теперь боятся расправы. Сколько человек готова принять наша страна не сообщается.