Покатав на капоті і покалічив. На Запоріжжі п'яний водій збив патрульного. Спочатку пенсіонер порушив правила, а коли копи його зупинили, пройти алко-тест той відмовився. Натомість, пропонував домовитись.

Коли ж це йому не вдалося, закрився в автівці і різко рушив. При цьому збив поліцейського і на капоті провіз його майже через півсела. Зупинило п'яного таксиста дерево. В результаті ДТП у поліціянта - переламані ноги.

А в 13-річної пасажирки, онуки водія, струс мозку. Порушника затримали і оголосили підозру відразу за трьома статтями.