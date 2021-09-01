На Запоріжжі п'яний водій збив поліцейського [ Редактировать ]
Покатав на капоті і покалічив. На Запоріжжі п'яний водій збив патрульного. Спочатку пенсіонер порушив правила, а коли копи його зупинили, пройти алко-тест той відмовився. Натомість, пропонував домовитись.
Коли ж це йому не вдалося, закрився в автівці і різко рушив. При цьому збив поліцейського і на капоті провіз його майже через півсела. Зупинило п'яного таксиста дерево. В результаті ДТП у поліціянта - переламані ноги.
А в 13-річної пасажирки, онуки водія, струс мозку. Порушника затримали і оголосили підозру відразу за трьома статтями.
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