В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена (видео) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Перед переговорами главы государств сделали короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также тет-а-тет.
В начале встречи Джо Байден, как и обещал, заявил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, особенно в условиях российской агрессии. Президент США напомнил, что в этом году исполняется 30 лет стратегического партнерства Украины и США.
Напомним, что Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию. После встречи с Байденом президент Украины посетит Калифорнию, где планирует встретиться с главами технологических компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также Apple Тимом Куком.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том что успел Владиимир Зеленский до встречи с Байденом.
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Також Байден попередив, що сили США дадуть "швидку і рішучу" відповідь, якщо таліби нападуть на громадян Сполучених Штатів або спробують зірвати евакуацію у Кабулі
В НАСА говорили про співробітництво зі Штатами у проєкті, який вже здійснюється - "Антарес" (це ракета, яка запускає на орбіту кораблі із вантажем для Міжнародної космічної станції, одну з її ступенів розробляло КБ "Південне").
Як зазначив напередодні Володимир Зеленський, переговори з Джо Байденом він почне з теми тимчасово окупованого Донбасу і Криму. Говоритимуть також про енергетику й інвестиції.
В адміністрації Байдена кажуть - це черговий транш, але сума значно більша, ніж у попередніх - загалом 60 мільйонів доларів.