Починається новий навчальний рік: скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи

Перше вересня стартує у звичайному форматі - поки що без дистанційки. Утім, карантинний режим ніхто не скасовував. А відтак, масові заходи - не рекомендуються, а батьків у школу пускатимуть лише після вакцинації.