Чемпион мира по боксу и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк женился. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В жизни нашего ведущего украинского боксера-олимпийца Александр Хижняк произошло знаменательное событие! Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр женился на очаровательной девушке Татьяне! Дорогое молодожены! Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!!!

Женой 26-летнего лидера национальной сборной по боксу (до 75 кг) стала его давняя любовь Татьяна Шестакова.

Девушка окончила Высшую школу экономики в Быдгоще (Польша), где изучала туризм и отельный бизнес. В 2020 году поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко, где изучает филологию и журналистику.

Напомним, что перед Олимпиадой в Токио вышла замуж первая ракетка Украины Элина Свитолина. Замужество пошло на пользу нашей теннисистке, и она стала бронзовым призером Игр.