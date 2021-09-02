Лучший боксер Украины женился: кто избранница (фото) [ Редактировать ]
Источник: Федерация бокса Украины
Чемпион мира по боксу и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк женился. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
В жизни нашего ведущего украинского боксера-олимпийца Александр Хижняк произошло знаменательное событие! Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр женился на очаровательной девушке Татьяне! Дорогое молодожены! Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!!!
Женой 26-летнего лидера национальной сборной по боксу (до 75 кг) стала его давняя любовь Татьяна Шестакова.
Девушка окончила Высшую школу экономики в Быдгоще (Польша), где изучала туризм и отельный бизнес. В 2020 году поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко, где изучает филологию и журналистику.
Напомним, что перед Олимпиадой в Токио вышла замуж первая ракетка Украины Элина Свитолина. Замужество пошло на пользу нашей теннисистке, и она стала бронзовым призером Игр.
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