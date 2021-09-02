Новий штам коронавірусу "Мю" дістався Японії.

В країні зафіксували два випадки зараження. Перший - у авіапасажирки, яка в кінці червня прибула з Об'єднаних Арабських Еміратів, інший - у липні, в пасажирки з Великої Британії.

Уперше штам "Мю" виявили у січні в Колумбії, і нині фіксують у деяких країнах Південної Америки та Європи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця мутація здатна уникати антитіл у вакцинованих. Дослідження штаму тривають.

Окрім нього, ВООЗ стежить ще за чотирма різновидами коронавірусу.