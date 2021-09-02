В Японії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу "МЮ" [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу "Мю" дістався Японії.
В країні зафіксували два випадки зараження. Перший - у авіапасажирки, яка в кінці червня прибула з Об'єднаних Арабських Еміратів, інший - у липні, в пасажирки з Великої Британії.
Уперше штам "Мю" виявили у січні в Колумбії, і нині фіксують у деяких країнах Південної Америки та Європи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця мутація здатна уникати антитіл у вакцинованих. Дослідження штаму тривають.
Окрім нього, ВООЗ стежить ще за чотирма різновидами коронавірусу.
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