І звісно ж, про спільні оборонні проекти, на які Білий дім, просто під візит, виділив рекордні гроші.

Із Вашингтона - у Каліфорнію. Українська делегація в Америці - змінила локацію. І з цієї нагоди мерія Сан-Франциско стала синьо-жовтою. Сьогодні в рамках робочого візиту Володимир Зеленський говоритиме про "техногенний прорив для України".

Зокрема, як раніше повідомляв радник глави Офісу президента Олексій Арестович, запланована зустріч із Ілоном Маском та Джефом Безосом. Чи відбудуться переговори? - про це дізнаємося вже скоро, а поки - політикум України та США - обговорюють надважливу та історичну зустріч двох президентів.

Від Джо Байдена ми отримали... "політичний запобіжник". Якими були перемовини в Білому домі? Про що говорили? І які обіцянки дав американський президент? Про це - наш міжнародний оглядач із Вашингтона Дмитро Анопченко.

Протокол Білого дому стандартно запланував на цю розмову в президентському розкладі 45 хвилин, але у підсумку Байден і Зеленський провели в Овальному кабінеті… дві години 12 хвилин. Доведося навіть терміново корегувати подальший робочий графік американського президента і програму візиту українського.

Про що хочуть поспілкуватися - і Байден, і Зеленський сказали пресі на самому початку зустрічі. Американці прагнули розмови про реформи в Україні, енергетику і клімат. І звісно ж, про спільні оборонні проекти, на які Білий дім, просто під візит, виділив рекордні гроші.

Це новий пакет безпекової допомоги на 60 мільйонів доларів!

Зеленський сказав, для нього пріоритет - безпекові питання: Донбас, ситуація на узбережжі Чорного та Азовського морів; і обов'язково - "Північний потік" та його наслідки. І навіть пошкодував.

Володимир Зеленський, президент України:

Я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення всіх цих питань…

За ці більш ніж дві години політики говорили і сам на сам - і потім разом зібралися дві президентські команди. І під час цих перемовин для Зеленського було важливим і водночас непростим завданням налагодити персональний контакт: хотів і зрозуміти, і водночас теж бути почутим.

Володимир Зеленський, президент України:

Я не знаю, чи виникла хімія. Складно сказати. Але дійсно сторони зацікавлені у діалозі, і зацікавлені в результаті.

Схоже, Зеленський відверто сказав Байдену про свої побоювання щодо дій Москви після того, як російський газогін в обхід України запрацює на повну потужність. Оскільки, заверняє, отримав певні обіцянки, особисту гарантію від американського лідера.

Володимир Зеленський, президент України:

Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації будуть порушені якісь речі - Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти "Північного потоку". Крихке питання, але… подивимось.

Так само "подивимось" пролунало і щодо НАТО.

Володимир Зеленський, президент України:

Президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО, але яким буде шлях - зараз мені складно вам сказати.

Ще в Овальному кабінеті, в присутності преси Байден несподівано сказав - згадує, як бував в Україні і, може, ще колись приїде…

Чекаю моменту, щоб колись повернутися…