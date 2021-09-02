Коливання гривні: розпочався традиційний осінній курсопад [ Редактировать ]
Осінній курсопад. Гривня вже другий тиждень поспіль дешевшає. І хоч ці коливання незначні, вже зараз за долар просять більше 27 гривень. Хто і що розгойдує курс? Чого очікувати восени? Та коли краще купувати або продавати валюту? Дивіться далі.
Валютні гойдалки - за графіком. Вже традиційно в нас - осінній курсопад. Після відносної стабільності і навіть незначного укріплення гривні влітку - останні два тижні вона потроху здає позиції. І на це одразу кілька причин - збільшення ділової активності і світові ціни на експорт.
Борис Кушнірук, економіст:
Після доволі суттєвого стрибка цін на аграрну продукцію, металургійну продукцію почалась певна скажем просідання цін.
Офіційний курс НБУ на сьогодні - 27 гривень за долар. Та що буде далі? - точно спрогнозувати складно. Адже валютний курс - це рівняння з багатьма невідомими, розповідають експерти.
Борис Кушнірук, економіст:
Якщо будуть якісь політичні дестабілізації, які у нас восени, як правило і трапляються, то в цьому випадку певні коливання в цей період буде.Навіть якщо в якийсь місяць ми побачимо суттєві коливання валюти, хочу, щоб навіть громадяни розуміли - макроекономічних підстав для знецінення немає. А якщо немає макроекономічних підстав, то після того, як політична ситуація стабілізується, а вона все рівно стабілізується, після того гривня відновить свої позиції.
Олег Пендзин, економічний експерт:
Непоганий врожай, це також наші експортери, це надходженя валюти від експорту зернових. А врожай буде кращим за минулий рік, як мінімум на 4-5 млн тон зернових. Це і можливість, скажімо, погашення України своїх зобов’язань, це і очікування локдауну.
Локдаун або жорсткі обмеження можуть навіть і зміцнити гривню, запевняють економісти. Принаймні, так було раніше, адже попит на валюту в такий період падає. Впливає на курс і співпраця з МВФ. Фонд фактично врятував гривню від різкого піке. Адже завдяки подарованим Україні майже трьом мільярдам доларів, є чим платити за минулі борги. Багато залежить і від візиту місії , яку очікують у вересні. Головне питання - чи продовжать програму stand-by.
Сергій Фурса, інвестиційний банкір:
При наявності співпраці, це гарантує стабільність на валютному ринку, в тому числі. Тому приїзд місії, якщо вдало закінчиться, - це є добра новина, або якщо програма буде продовжена - це є добра новина. У той же час коростроково навіть зрив програми МВФ може спричинити лише невеличкий вплив. Але довгостроково, якщо ми будем говорити в перспективі одного року і далі, якщо у нас не буде співпраці з МВФ, то це дійсно може дуже негативно сказатися на курсі гривні. Може призвести до значного послаблення національної валюти. Значного - це більше ніж там 10-20%.
В тому, що курсові гойдалки восени будуть, експерти не сумніваються. В своїх прогнозах - вони майже одностайні.
Олег Пендзин, економічний експерт:
Ми прогнозуєм, що гривня буде потрошки ослаблюватись. Це буде до курсу 27,5. І, напевно, десь в листопаді-грудні ми навіть побачим цифри ближчі 28. В бюджеті 29,2 але ми прекрасно розуміємо, що такого падіння гривні ніхто не допустить.
То купувати чи продавати? І долар чи євро? Поради експертів незмінні - якщо є заощадження, тримати їх варто в кількох валютах. А ще краще - аби гроші не просто лежали під подушкою.
Гроші мають працювати - або на депозиті, або ви маєте купувати державні цінні папери.
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