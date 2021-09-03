В городе Окленд вооруженный ножом мужчина напал на людей в одном из супермаркетов. Об этом сообщает местное издание New Zeland Herald.

В результате инцидента ножевые ранения различной тяжести получили 6 человек. Происшествие случилось в супермаркете Countdown, который находится на юго-западе города. Известно, что троих пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Отмечается, что прибывшие на место правоохранители застрелили нападавшего. В настоящее время магазин оцепили полицейские и сотрудники аварийных служб. При этом премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Читайте также, в одном из районов столицы Великобритании Лондона были экстренно закрыты несколько супермаркетов в связи с тем, что мужчина с помощью шприца вводил в продукты неизвестное вещество. Злоумышленник заходил в отделы с быстро замороженными готовыми к употреблению продуктами.

Кроме того, в Колорадо человек, мотивы которого до сих пор не установлены, открыл огонь в супермаркете. Десять человек погибли, все были в панике - ведь никто не мог понять, откуда раздаются выстрелы и куда прятаться, никто не знал, где безопаснее - или выбегать из магазина, или оставаться там.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.