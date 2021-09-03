Нанесли большие убытки: правоохранители разоблачили схему растаможки автомобилей [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины в Ривненской области разоблачили группу должностных лиц, которые работали на таможенных постах и занимались нелегальным коррупционным растаможиванием грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Схема заключалась в том, что предприниматели подавали таможенникам документы, в которых содержалась фиктивная информация о датах производства и первой регистрации транспортных средств.
Это позволяло злоумышленникам уменьшать коэффициент акцизного сбора в 40 и более раз, а соответственно и существенно занижать НДС.
Отмечается, что злоумышленники нанесли государству убытки в размере более 15 миллионов гривен. За время своей деятельности в период с 2018 по 2020 год они успели таким образом зарегистрировать более 300 автомобилей. Правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 364.
Читайте также, сотрудников столичной таможенной службы подозревают в проведении махинаций на миллионы гривен. Преступления заключались в классификации нефтепродуктов на 5 миллионов гривен, фигуранты осенью 2020 года занимались контролем классификации нефтепродуктов.
Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований проводят проверку масштабного злоупотребления властью на таможенном посте. По предварительной информации речь идет о пункте пропуска Ягодин, сотрудники ГБР провели обыск в автомобиле у одного из чиновников и обнаружили 704,3 тысячи долларов.
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