Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке издания ELLE, которое осенью 2021 года празднует свое 20-летие. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В юбилейном номере опубликовано интервью Зеленской, а также фотографии с первой леди. Она рассказала изданию о ряде проектов, которые находятся под ее опекой, а также выразила свое отношение относительно формата и уровня полномочий первой леди.

Хорошо осознаю, что судьба предоставила мне уникальный шанс общаться с людьми и прилагать усилия для решения вопросов. Этот шанс я не имею права проиграть. Трогательно и интересно, и одновременно это придает мне возможности совершенствоваться и расти.

Отмечается, что полная версия интервью с женой президента Украины Владимира Зеленского вскоре должна появится на сайте журнала ELLE.

Фото: Офис президента

Читайте также, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции. Владимир опубликовал фото обложки в своем Instagram и поблагодарил редакцию за то, что они поддержали его вторую карьеру.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский появился на новой обложке авторитетного американского журнала "Time". В развернутом материале журналистов пойдет речь о том, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа.

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