В Харьковской областной прокуратуре состоялось совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов края в сфере защиты прав и интересов детей под председательством Александра Фильчакова.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Свое выступление Фильчаков начал с того, что создание необходимых условий для реализации и защиты прав и свобод детей - ключевая задача любого современного демократического правового государства.

И у нас, коллеги, точно нет времени медлить, ведь запрос украинского общества на функционирование эффективной системы защиты прав ребенка в настоящее время является сверхвысоким! - подчеркнул прокурор области.

Глава прокуратуры Харьковщины подчеркнул, что особого внимания требуют несовершеннолетние, ставшие на путь преступности и совершили уголовное преступление. Поэтому ювенальные прокуроры вместе с полицейскими проводили в области просветительские мероприятия среди учащихся школ и студентов. Целью этих мероприятий была профилактика преступлений, в частности незаконного оборота и употребления наркотиков.

Руководитель областной прокуратуры отметил, что такие меры получили положительные отзывы со стороны общества и, что самое главное, среди самих детей, большинство из которых с заинтересованностью отнеслись к общению с правоохранителями.

Коллеги, сколько мы еще будем только фиксировать преступления, когда наладим действенную профилактику и начнем эффективно расследовать и устанавливать все обстоятельства преступлений, в том числе и те, что предшествовали их совершению? - акцентировал Фильчаков.

Глава областной прокуратуры подчеркнул, что в неотложной помощи и защите нуждаются дети, пострадавшие от преступлений, треть из которых являются тяжкими и особо тяжкими.

Мы помним как женщина с психическим заболеванием ходила по улицам Харькова с отрезанной головой убитого ребенка. А недавно общество всколыхнуло жестокое убийство 6-летней девочки в пгт Старый Салтов. Все это звучит как сценарии к фильмам ужасов, однако является нашей реальностью, - резюмировал Фильчаков.

Прокурор области отметил, что работа всех правоохранительных органов должна обеспечивать своевременное и эффективное реагирование на все нарушения прав и интересов несовершеннолетних. Своевременное поступление информации о событиях с несовершеннолетними, в частности, из учреждений здравоохранения, образования, от служб по делам детей является залогом своевременного привлечения к ответственности лиц, совершивших в отношении их уголовные правонарушения.

Также руководитель областной прокуратуры обратил внимание на случаи домашнего насилия в отношении детей.

Это недопустимо, когда родной дом для ребенка становится опасней, чем улица, а пребывание в нем является угрозой не только психическому и физическому здоровью, а также жизни! - подчеркнул Фильчаков.

В конце совещания прокурор области отметил, что требует максимально сконцентрировать усилия правоохранителей и чиновников и сделать все возможное для эффективной защиты прав детей и их безопасности.

Напомним, по случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил главному прокурору Харьковской области Александру Фильчакову почетное звание "Заслуженный юрист Украины".