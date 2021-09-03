Начальника Летной академии НАУ задержали на крупной взятке (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
Начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища ЛА НАУ задержали за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Начальник Летной академии НАУ вместе с посредником, начальником Летного училища ЛА НАУ (Кировоградского летного училища), вымогали $20 тыс.у директора одной из частных компаний за подписание договоров о сотрудничестве с академией.
В СБУ утверждают, что начальник Летной академии угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес в случае отказа.
Оперативники задержали посредника при получении взятки на выезде из Кропивницкого, когда он направлялся в Киев.
Начальника Летной академии задержали, когда он на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником, утверждают в спецслужбе.
В СБУ традиционно не называют фамилий задержанных, однако на сайте Летной академии НАУ указано, что ее начальник - Александр Чумак.
LIGA.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что второй задержанный - Александр Карауш.
Напомним, что недавно на крупной взятке погорел декан университета в Харькове. В июле при получении взятки задержали профессора Ривненской медицинской академии. За поступление в ВУЗ он требовал у абитуриента 33 тыс. грн за поступление в вуз.
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