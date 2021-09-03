Начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища ЛА НАУ задержали за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Начальник Летной академии НАУ вместе с посредником, начальником Летного училища ЛА НАУ (Кировоградского летного училища), вымогали $20 тыс.у директора одной из частных компаний за подписание договоров о сотрудничестве с академией.

В СБУ утверждают, что начальник Летной академии угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес в случае отказа.

Оперативники задержали посредника при получении взятки на выезде из Кропивницкого, когда он направлялся в Киев.

Начальника Летной академии задержали, когда он на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником, утверждают в спецслужбе.

В СБУ традиционно не называют фамилий задержанных, однако на сайте Летной академии НАУ указано, что ее начальник - Александр Чумак.

LIGA.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что второй задержанный - Александр Карауш.

Напомним, что недавно на крупной взятке погорел декан университета в Харькове. В июле при получении взятки задержали профессора Ривненской медицинской академии. За поступление в ВУЗ он требовал у абитуриента 33 тыс. грн за поступление в вуз.