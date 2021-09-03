75-летний Евгений Петросян сменил имидж и отрастил усы (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Популярный советский и российский артист и телеведущий Евгений Петросян кардинально сменил имидж. 75-летний юморист отрастил густые черные усы, которые контрастируют с его седой шевелюрой.
Фотографии усатого себя Петросян выложил в своем Instagram.
Свой сценический образ артист дополнил лиловым пиджаком. Фото были сделаны в гримерке перед очередным выступлением артиста.
"Готов к выходу! Взлетаю ракетой!", - написал Петросян. Подписчики одобрили новый образ юмориста, в комментариях к посту пишут, что усы "омолодили" Петросяна.
Напомним, что в 2018 году Евгений Петросян решился уйти из семьи. В ноябре 2018 года суд Москвы официально расторг его брак с артисткой Еленой Степаненко.
Оказалось, что юморист закрутил роман со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Девушка забеременела, и в марте 2020 года родила Петросяну сына Вагана.
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