Популярный советский и российский артист и телеведущий Евгений Петросян кардинально сменил имидж. 75-летний юморист отрастил густые черные усы, которые контрастируют с его седой шевелюрой.

Фотографии усатого себя Петросян выложил в своем Instagram.

Свой сценический образ артист дополнил лиловым пиджаком. Фото были сделаны в гримерке перед очередным выступлением артиста.

"Готов к выходу! Взлетаю ракетой!", - написал Петросян. Подписчики одобрили новый образ юмориста, в комментариях к посту пишут, что усы "омолодили" Петросяна.

Напомним, что в 2018 году Евгений Петросян решился уйти из семьи. В ноябре 2018 года суд Москвы официально расторг его брак с артисткой Еленой Степаненко.

Оказалось, что юморист закрутил роман со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Девушка забеременела, и в марте 2020 года родила Петросяну сына Вагана.