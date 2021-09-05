Министерство иностранных дел Украины проверило, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в дорожно-транспортной аварии в Египте. Там автобус, следовавший из курортного Шарм-эш-Шейха, перевернулся по дороге в Каир.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По информации МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет", - сообщил представитель министерства.

Ранее мы писали, что во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевернулось 18 вагонов из 48. Авария грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду, произошла в четверг, 26 августа, около 08:20 на станции Глинна-Навария.