ДТП в Египте: в МИД рассказали, есть ли среди жертв украинцы [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины проверило, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в дорожно-транспортной аварии в Египте. Там автобус, следовавший из курортного Шарм-эш-Шейха, перевернулся по дороге в Каир.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"По информации МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет", - сообщил представитель министерства.
Ранее мы писали, что во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевернулось 18 вагонов из 48. Авария грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду, произошла в четверг, 26 августа, около 08:20 на станции Глинна-Навария.
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