Умерла вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг [ Редактировать ]
Источник: Global Look Press
Вокалистка британской группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди в возрасте 39 лет. О трагедии в Instagram певицы сообщила ее мать.
О своем онкологическом заболевании Сара Хардинг объявила в августе 2020 года. К тому моменту рак распространился на другие органы и ткани. Позже Хардинг заявляла, что доктора прогнозировали, что она "не доживет до следующего Рождества.
Поп-группа Girls Aloud была создана в 2002 году из участниц реалити-шоу Popstars: The Rivals. Коллектив выпустил пять альбомов и распался в 2009 году.
Два из их пяти альбомов Girls Aloud занимали первые строчки британского чарта, а 21 из 23 синглов попадали в ТОП-10.
Сара Хардинг снялась в нескольких фильмах, а также поучаствовала в мюзикле.
OMG. I can’t believe it. Number one on iTunes. I’m a bit overwhelmed, but so so happy. Thank you thank you 👑 pic.twitter.com/8vobAgBUiT— Sarah Harding (@SarahNHarding) March 26, 2021
Напомним, что в начале августа умер культовый диджей Пол Джонсон - автор хита Get Get Down.
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