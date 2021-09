Вокалистка британской группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди в возрасте 39 лет. О трагедии в Instagram певицы сообщила ее мать.

О своем онкологическом заболевании Сара Хардинг объявила в августе 2020 года. К тому моменту рак распространился на другие органы и ткани. Позже Хардинг заявляла, что доктора прогнозировали, что она "не доживет до следующего Рождества.

Поп-группа Girls Aloud была создана в 2002 году из участниц реалити-шоу Popstars: The Rivals. Коллектив выпустил пять альбомов и распался в 2009 году.

Два из их пяти альбомов Girls Aloud занимали первые строчки британского чарта, а 21 из 23 синглов попадали в ТОП-10.

Сара Хардинг снялась в нескольких фильмах, а также поучаствовала в мюзикле.

