На территории Украины могут ввести режим локдауна в ноябре 2021 года в связи с вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, страна готовится выйти из "зеленой" зоны карантинных ограничений, в связи с чем будут введены более жесткие ограничения.

В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов.

Отмечается, что в настоящее время нету конкретной цифры, при которой введут усиленный карантин, при этом /Кузин считает, что избежать локдауна не удастся.

Читайте также, вавгусте 2021 года в Украине был зафиксирован рост количества новых случаев коронавирусной инфекции. Темпы роста достигли 20% в неделю или 3% в день, осенью ожидается дальнейший рост заболеваемости COVID-19.

Кроме того, на территории Украины 2 региона по одному из критериев не соответствуют "зеленой зоне" карантинных ограничений. В Луганской и Львовской областях стабилизировалась динамика госпитализации с COVID-19 стабилизировалась и сейчас составляет 47,8% и 37% соответственно.

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