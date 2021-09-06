В Умани обнаружили первые случаи коронавируса у хасидов [ Редактировать ]
В городе Умань, который находится в Черкасской области, обнаружены 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией у хасидов-паломников, которые приехали отмечать еврейский Новый год "Рощ ха-Шана". Об этом сообщает PavlovskyNEWS.
При этом на территории, где проходят гулянья, выдают средства индивидуальной защиты, антисептические средства, а также проходит температурный контроль.
Среди противоэпидемических мер - бесплатные маски у входа к могиле Раби Нахмана, антисептики, измерение температуры, разметки на вход и выход. Внутри могилы - ограничительные турникеты для соблюдения дистанции. На улицах дежурят скорые.
Отмечается, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Умань приехали около 28 тысяч хасидов из 10 стран мира.
Читайте также, в город Умань, который находится в Черкасской области, перед приездом паломников-хасидов, которые будут отмечать праздник Рош ха-Шана возле могилы своего духовного наставника Рабби Нахмана, привезли средства индивидуальной защиты и антисептики.
Кроме того, в Умани завершается подготовка к безопасному приему паломников-хасидов для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Перевозчики обязаны провести температурный скрининг всех паломников и лиц, которые их сопровождают.
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