Рынок кредитных услуг растет последние десять лет, как растет число потребителей, которые нередко оформляют на себя по несколько кредитов. Вместе с тем увеличивается кредитная нагрузка на население, количество явно невыгодных кредитов с большой переплатой и процент займов, которые люди не могут вернуть в срок.

Причина такой ситуации не только в неправильной оценке своих возможностей и привычке брать в долг на ненужные покупки, но и незнании всех возможностей современного рынка кредитов. Например, лишь немногие знают, что найти помощь в получении кредита можно не только в банковских организациях, но и у юридических лиц, предпринимателей, частных кредиторов.

Предупреждение о рисках

Сразу скажем, что займ от частного лица – это не панацея для решения финансовых проблем. Такие займы тоже могут быть невыгодными, неоправданными, неподходящими в вашей ситуации. Перед тем как взять в долг, где бы то ни было, внимательно изучите все варианты, а также трезво оцените свои возможности, чтобы не лишиться имущества, не переплачивать за просрочку и не попасть в финансовую кабалу.

Кроме того, несколько раз перечитайте договор на оформления займа, тем более, если вы берете деньги под залог имущества. Привлеките юриста для проверки бумаг, чтобы не лишиться собственности и избежать сотрудничества с мошенниками.

За и против

Преимуществ у "не банковских займов" несколько. Во-первых, это более лояльные требования по отношению к заемщикам. Конечно, у каждого кредитора свой перечень условий и требований, но есть люди, готовые дать кредит для студента или неработающего человека под меньший процент, чем МФО.

Многие предприниматели и инвесторы рассматривают сегмент частного кредитования, как возможность долгосрочных вкладов своих денег. Они дают финансы в долг под адекватный процент, а также на срок, больший, чем различные организации вроде "быстро-деньги".

С другой стороны, условия займов у частных и юридических лиц могут быть не такими выгодными, как в банке. Особенно в области ипотечного и долгосрочного кредитования. Также частные кредиторы могут не предлагать рефинансирование или пролонгацию, просто забирая залоговое имущество при просрочке платежа.

Внимательно изучите условия займа, прибегая к услугам профильного юриста (на этом лучше не экономить), а также посетив площадки, на которых можно сравнить условия займов от частных лиц. Есть даже тематические доски объявлений от частных кредиторов.