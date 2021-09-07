В городе Ромны Сумской области заведующая сектором управления персоналом горсовета подсыпала землю с кладбища под кабинеты своих коллег. Об этом сообщает ТСН.

Чиновники горсовета несколько раз замечали странный мусор под своими дверями, однако не придавали этому значения. Правда открылась благодаря камерам наблюдения, установленным в мэрии. Местные жители говорят, что земля была с кладбища, и женщина хотела извести своих коллег с помощью "черной магии".

После того как "колдунья" провела свой зловещий ритуал перед кабинетом управляющей делами исполкома, ее вызвал к себе "на ковер" мэр Ромен Олег Стогний.

Я ее (кадровика - ред.) вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста объясните нам, что вы делали". Сидит, молчит, глазами только водит.

Через некоторое время роменская Малефисента написала заявление на увольнение по собственному желанию. Журналистам она заявила, что видео сфальсифицировано. Говорит, что это личная месть новоизбранного мэра, который добивался ее увольнения со своего вступления в должность.

В Роменском горсовете утверждают, что в суеверия не верят, однако все же позвали священника освятить кабинеты.

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