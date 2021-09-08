У Мексиці загинуло сімнадцятеро пацієнтів лікарні через відключення енергопостачання [ Редактировать ]
Через повені у центрі Мексики загинули 17 пацієнтів лікарні. Вода пошкодила систему енергозабезпечення шпиталю і вимкнулися апарати кисневої терапії.
За словами свідків, усе трапилося за лічені хвилини. Решту пацієнтів доправили до інших медустанов. Стихійне лихо спіткало місто Тула. Через рясні дощі розлилася річка. Від підтоплень потерпають й інші регіони країни.
Зокрема під водою опинилося передмістя Мехіко. Там потонули двоє автомобілістів.
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