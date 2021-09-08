Певица Кристина Агилера снялась топлес (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
40-летняя американская певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram свои фотографии топлес.
Звезда позирует в одних только джинсах с заниженной талией, а обнаженную грудь прикрывают распущенные волосы.
Фотографии напоминают изображение на обложке альбома Stripped 2002 года, где Агилера позировала в аналогичном виде.
"Одна неделя до фестиваля LadyLand. Кто там будет?", - обратилась к своим подписчикам Кристина, которая будет одним из хедлайнером фестиваля, который пройдет в Бруклине 11 сентября.
Ранее "Подробности" писали о том что Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии.
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