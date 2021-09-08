40-летняя американская певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram свои фотографии топлес.

Звезда позирует в одних только джинсах с заниженной талией, а обнаженную грудь прикрывают распущенные волосы.

Фотографии напоминают изображение на обложке альбома Stripped 2002 года, где Агилера позировала в аналогичном виде.

"Одна неделя до фестиваля LadyLand. Кто там будет?", - обратилась к своим подписчикам Кристина, которая будет одним из хедлайнером фестиваля, который пройдет в Бруклине 11 сентября.

Ранее "Подробности" писали о том что Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии.