Умерла самая молодая жертва коронавируса в Украине [ Редактировать ]
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В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день от роду. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине. Об этом "Украинской правде" рассказала главврач больницы Татьяна Каминская.
27 августа ребенка в тяжелом состоянии из дома доставила в больницу экстренная медицинская помощь. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация. Ребенок был доставлен с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии.
В больницу малышка попала на 5-й день заболевания. У нее был тяжелый респираторный дистресс-синдром, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.
Девочка была в тот же день интубирована, получила обследования и лечения в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла.
С начала пандемии в столичную детскую "инфекционку" попали около 500 детей с диагнозом COVID-19.
У всех было нетяжелое течение болезни. Это у нас первый летальный случай от COVID-19.
Специалист констатировала, что с начала осени количество госпитализаций среди детей незначительно увеличилось. В данный момент в больнице находятся 40 детей с коронавирусом в возрасте от рождения до 18 лет.
Ранее самой молодой жертвой коронавируса в Украине считался двухмесячный мальчик из Мариуполя. Также "Подробности" писали о том, что в Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус.
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