Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса для того, чтобы начать открытое вторжение в Украину. Или, по крайней мере, чтобы шантажировать Украину и ее союзников такой возможностью для получения уступок в мирных переговорах. Об этом заявил "РБК-Украина" вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут

Раздавая жителям Донецкой и Луганской областей паспорта с двуглавыми орлами, Москва пытается оформить разрыв их связей с Украиной. Прикрываясь пандемией COVID-19 и карантином, россияне практически полностью заблокировали работу КПВВ со своей стороны.

Жители ОРДЛО все это время не только ограничены в возможности нормально увидеться с близкими на подконтрольной территории, но даже вклеить фото в украинский паспорт стало крайне авантюрной задачей. Владельцам документов РФ в противовес обещают поступление в российские вузы, работу и автоматическое гражданство детям.

Чтобы усилить эффект, кремлевская пропаганда убеждает даже тех, кто обзавелся "двуглавым" паспортом под давлением, что дороги назад нет. Мол, теперь в Украине их ждут репрессии.

Алексей Резников назвал таких людей "заложниками" и пообещал, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют. Украина эти документы не признает, но если кто-то из их владельцев захочет уехать в Россию после деоккупации, то мешать им никто не будет.

В ту сторону двери открыты.

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Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

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Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников. Минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание - ред.), они могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства для них сокращаются.

Напомним, что МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство с дружественными странами.