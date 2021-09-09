Школьники могут посещать классы, если привито более 80% учителей Источник: РИА Новости

С понедельника, 13 сентября, школы Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает "Украина 24".

На такой шаг власти Прикарпатья пошли из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов, заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме.

Местные власти призывают педагогов вакцинироваться, чтобы школьникам можно было вернуться за парты.

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Ранее в Минздраве заявили, что учреждения среднего образования перейдут на дистанционное обучение при условии попадания региона или города в "красную зону" карантинных ограничений. В "желтой" зоне школы будут работать.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине резко "скакнуло" количество новых случаев COVID-19 - 3663. Для сравнения, жнем ранее заболевших было 2772.