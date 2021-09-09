Школы Ивано-Франковской области переходят на дистанционное обучение [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
С понедельника, 13 сентября, школы Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает "Украина 24".
На такой шаг власти Прикарпатья пошли из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов, заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме.
Местные власти призывают педагогов вакцинироваться, чтобы школьникам можно было вернуться за парты.
Ранее в Минздраве заявили, что учреждения среднего образования перейдут на дистанционное обучение при условии попадания региона или города в "красную зону" карантинных ограничений. В "желтой" зоне школы будут работать.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине резко "скакнуло" количество новых случаев COVID-19 - 3663. Для сравнения, жнем ранее заболевших было 2772.
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Там вакциновано лише 20 відсотків населення. Країна посідає останнє місце у Євросоюзі з імунізації громадян. Щоб стримати поширення вірусу, уряд посилив карантинні обмеження.
За словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть, якщо щеплені 80 відсотків педагогів - хоча б однією дозою.
Уряд уже анонсує засідання, на якому можуть змінити епідкольори країни. Тому що крива захворюваності невпинно йде вгору, і Україною вже циркулює "Дельта" - більш агресивний та заразний штам ковіду.
По его словам, для избежания жестких локдаунов или "красных" зон, Украина возвращается в режим работы регулярных заседаний комиссий
Данные обнародовали в Сумской ОГА