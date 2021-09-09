На Прикарпатье мальчик сорвался с аварийного моста и получил жуткие травмы (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Ивано-Франковской области 10-летний мальчик сорвался с аварийного моста через реку Быстрица Солотвинская. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
Трагедия произошла в поселке Пороги в среду, 8 сентября.
Ребенок переходил реку по старому мосту, мощеному досками. Настил не выдержал и мальчик сорвался вниз - на острые камни.
Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщил "Суспільному" гендиректор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.
У мальчика сопряжена челюстная травма, только что завершили операцию. Ее проводили две бригады: нейрохирургические и травматологические. Тяжелый ребенок. Операция очень удачно прошла. Сейчас ребенок лежит в реанимационном отделении в посленаркозном состоянии. Завтра будет более понятно состояние, надеемся, что мальчик будет жить.
Напомним, ранее во Львовской области во время школьной экскурсии погиб шестиклассник - он сорвался в водопад.
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