В Ивано-Франковской области 10-летний мальчик сорвался с аварийного моста через реку Быстрица Солотвинская. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Трагедия произошла в поселке Пороги в среду, 8 сентября.

Ребенок переходил реку по старому мосту, мощеному досками. Настил не выдержал и мальчик сорвался вниз - на острые камни.

Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщил "Суспільному" гендиректор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.

У мальчика сопряжена челюстная травма, только что завершили операцию. Ее проводили две бригады: нейрохирургические и травматологические. Тяжелый ребенок. Операция очень удачно прошла. Сейчас ребенок лежит в реанимационном отделении в посленаркозном состоянии. Завтра будет более понятно состояние, надеемся, что мальчик будет жить.

Напомним, ранее во Львовской области во время школьной экскурсии погиб шестиклассник - он сорвался в водопад.